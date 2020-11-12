Двукратная олимпийская чемпионка оценила успехи Загитовой в качестве телеведущей

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар оценила успехи российской фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению спортсменки, фигуристке приходится очень тяжело, иногда она запинается в словах. Однако россиянка отметила, что Загитова с каждым выпуском набирается опыта и справляется с ролью ведущей все лучше и лучше.

19 октября стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон. Спортсменка не будет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент фигуристка сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.