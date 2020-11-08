Названы условия возвращения Загитовой в спорт

Хореограф Даниил Глейхенгауз назвал условия возвращения фигуристки Алины Загитовой к активным спортивным выступлениям. Его слова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

Глейхенгауз заявил, что 18-летняя спортсменка много времени уделяет тренировкам. По его мнению, Загитовой необходимо вернуться на прежний уровень: набрать физическую форму, достаточную, чтобы выполнять сложные элементы во второй половине программы. Хореограф уверен, что, добившись этого, Загитова сможет рассчитывать на полноценное возвращение на лед.

7 ноября Загитова выступила на гала-вечере фестиваля «Влюбленные в фигурное катание». Спортсменка приняла участие в показательных выступлениях.

19 октября стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон. Спортсменка не будет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент фигуристка сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.