Загитову оставили без места в топ-25 величайших фигуристов в истории

Американский портал Yardbarker составил топ-25 величайших спортсменов в истории фигурного катания. Список доступен на сайте издания.

Из российских и советских спортсменов в рейтинг попали двукратные олимпийские чемпионы Артур Дмитриев, Евгений Плющенко, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, трехкратная победительница Игр Ирина Роднина, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову оставили без места в списке.

Из иностранных спортсменов в топе оказались, например, двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю и трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан.

Ранее 26 октября появилось видео новой программы Загитовой. Она поставлена под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Ожидается, что спортсменка покажет ее полностью на гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 7 ноября.

19 октября стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон. Фигуристка не станет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент она сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.