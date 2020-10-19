Стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон

Стали известны планы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на соревновательный сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Фигуристка не планирует принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны сезона-2020/2021. При этом Загитова оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

10 октября хореограф Илья Авербух ответил критикам Загитовой. Он посчитал, что зрители должны поддержать ее начинание в качестве телеведущей.

Загитова является соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Из-за этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.

В декабре 2019-го спортсменка объявила о приостановке карьеры. Загитова — чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.