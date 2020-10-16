Плющенко рассказал о попытках помириться с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал о попытках помириться с Этери Тутберидзе. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что после этапа Кубка России в Москве подошел к штабу Тутберидзе. «Мы общались с ее штабом, да. Мы были за мир. Понимания мы пока с той стороны не нашли. Мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война», — посчитал он. Специалист добавил, что ждет продолжения тренерской войны.

Ранее 16 октября Плющенко рассказал о желании Алины Загитовой уйти от Тутберидзе к нему. По его словам, фигуристка собиралась осуществить переход год назад.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, сам он это отрицает.

Под руководством Тутберидзе фигуристки завоевали все свои награды на международных соревнованиях. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.