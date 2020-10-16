Плющенко рассказал о желании Загитовой уйти от Тутберидзе к нему

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал о желании фигуристки Алины Загитовой уйти от тренера Этери Тутберидзе к нему. Его слова приводит РИА Новости.

«Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так. Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам не надо знать», — заявил Плющенко. При этом он обратил внимание на то, что этим летом его супруга Яна Рудковская предлагала Загитовой участвовать в шоу, организованных Плющенко, а не тренироваться в его академии.

Переписка Рудковской и Загитовой была опубликована командой Тутберидзе в Instagram 22 сентября. В сообщении продюсер рассказывает об открытии новых ледовых школ Евгения Плющенко и привлечении иностранных тренеров, предлагая олимпийской чемпионке сменить тренера.

Перед началом нового сезона фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная перешли из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.

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