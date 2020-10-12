Авербух ответил на призывы убрать Исинбаеву из «Ледникового периода»

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в Instagram ответил на призывы убрать двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из жюри шоу «Ледниковый период».

Юзеры посчитали, что Исинбаева ведет себя непрофессионально. «Она и двух слов-то связать не может. Это позорище, как она себя ведет! Такое впечатление, что она обижена на весь мир!» — написал один из них. В ответ Авербух попросил фанатов не переходить на личности и проявить уважение к олимпийской чемпионке. «Что за желание, как только что-то не по-нашему, сразу убрать?! Давайте уважать мнение каждого!» — отреагировал он.

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал 3 октября на Первом канале. Шоу, в котором профессиональные фигуристы катаются в парах со знаменитостями, выходит в эфир с 2007 года. Соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Из-за этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе телеведущей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. На ее счету также четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов. Исинбаева объявила об уходе из спорта в 2015 году. Она является председателем Ассоциации студенческих спортклубов.