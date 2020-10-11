Тарасова прокомментировала выступление Бузовой в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление телеведущей и певицы Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом сообщает Sport24.

Тарасова не оценила номер под песню Басты «Сансара», который представил дуэт Бузовой и олимпийского чемпиона 2014 года по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Тренер отметила, что пауза, которую сделали исполнители, во время парного выступления разочаровала ее, а весь остальной номер был «сделан как-то на бегу». При этом она подчеркнула, что ей уже не страшно за дуэт Бузовой и Соловьева, у которого все еще впереди несмотря на то, что он занял последнее место.

Ранее российскую фигуристку и ведущую шоу «Ледниковый период» Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире. Такие выводы японские журналисты сделали после того, как Загитова опубликовала серию фотографий в своем Instagram. Редакция отметила образ фигуристки, облаченной во все черное, а также подчеркнула, что девушка сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль».