Бузова показала искореженную ногу после участия в шоу на льду

Телеведущая и участница шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова в сторис Instagram выложила ролик, в котором показала последствия ежедневных тренировок на льду.

По словам Бузовой, после двух месяцев слишком активного образа жизни у нее на ноге появилась новая косточка, которой до этого не было. Кроме того, на мизинце у нее выросла большая мозоль.

«Вот с такой болью я выступаю каждый день», — сказала телеведущая, показывая искореженную ногу на видео.

Авторы Telegram-канала «Только никому…» отметили, что у Бузовой уже была подобная проблема с выпирающей косточкой, и ей несколько лет назад сделали операцию, однако активные тренировки поспособствовали ухудшению ситуации. Поэтому сразу после окончания съемок «Ледникового периода» звезда снова собирается лечь под нож.

Ольга Бузова выступает на шоу в паре с олимпийским чемпионом 2014 года по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова негативно высказалась о дуэте, исполнившем номер под песню Басты «Сансара». Она заявила, что номер был сделан «как-то на бегу».