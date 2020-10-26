Появилось видео новой программы Загитовой

Появилось видео новой программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ролик доступен в Instagram-аккаунте тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Программа поставлена под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Ожидается, что спортсменка покажет ее полностью на гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 7 ноября.

19 октября стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон. Фигуристка не станет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент она сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.