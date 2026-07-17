В МИД прокомментировали новые санкции ЕС против России и напомнили про Старобельск

Захарова спросила ЕС о санкциях против Украины после ударов по Старобельску

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение Евросоюзом санкций против России за удары по Киеву, задалась вопросом о введении аналогичных ограничений Брюсселем в отношении Украины. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Когда будут санкции ЕС против киевского режима "За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске"? "За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера"? "За "Аллею ангелов", многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц"? "За пытки пленных"? "За уничтожение журналистов"? А "За подрыв газопровода Северный поток"?» — перечислила Захарова.

Нет никаких сомнений, иронично отметила дипломат, «что и "За обстрел Тегерана" Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?»

13 июля сообщалось, что ЕС ввел санкции против компании «Коммуникационная платформа», которая является разработчиком мессенджера «Макс». Также в санкционный список попала российская компания VK, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и несколько других сервисов.