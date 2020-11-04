Загитова рассказала об отношении к хейтерам

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем отношении к хейтерам. Слова спортсменки прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

18-летняя Загитова отметила, что раньше переживала из-за хейта в социальных сетях, но со временем стала спокойнее относиться к разной реакции пользователей. Как отметила спортсменка, хейтеры для нее стали стимулом «подняться еще выше». Она также подчеркнула, что стала более устойчивой к нападкам.

19 октября стали известны планы россиянки на соревновательный сезон. Загитова не будет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент спортсменка сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.