Непопадание Загитовой в топ великих фигуристов объяснили санкциями против России

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил непопадание олимпийской чемпионки Алины Загитовой в топ-25 величайших фигуристов в истории, составленный американским порталом Yardbarker. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Конечно, Загитова должна там быть. Это железно. Связываю все с санкциями, которые они придумывают вокруг нашей страны», — заявил Лайшев.

Он добавил, что появление в списке двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко закономерно. «Всегда красиво катался, спору нет», — заметил специалист.

Топ-25 величайших фигуристов в истории появился на сайте Yardbarker 26 октября. Из российских и советских спортсменов кроме Плющенко в рейтинг попали двукратные олимпийские чемпионы Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, трехкратная победительница Игр Ирина Роднина, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.