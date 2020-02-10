Чемпионка Сочи-2014 описала конец карьеры и пожаловалась на свою ненужность

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, в паре с Максимом Траньковым ставшая двукратной олимпийской чемпионкой Сочи-2014, рассказала, как ей дался уход из профессионального спорта. Ее слова приводит RT.

Волосожар пожаловалась, что после завершения карьеры она долгое время чувствовала «себя совершенно не нужным никому человеком». На момент принятия решения фигуристка не видела себя в спорте, однако призналась, что не знала, чем ей заниматься.

«Вообще, я бы сказала, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние», — заметила Волосожар, добавив, что осталась олимпийской чемпионкой, но соревноваться перестала. «А статус продолжает обязывать», — сказала она.

Пара объявила об уходе из фигурного катания в 2018 году. Траньков и Волосожар, помимо двух золотых олимпийских медалей, выигрывали чемпионаты мира и Европы.

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