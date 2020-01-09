Олимпийский чемпион сравнил жизнь в России и Канаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде. Его слова приводит РИА Новости.

«Канада для меня — это Россия наоборот. Эта страна устроена так, как могло бы быть у нас. Потому что мы очень близки и похожи. Но люди там мыслят более позитивно», — посчитал Траньков. По его мнению, канадцы заботятся друг о друге и относятся к окружающим более позитивно. При этом олимпийский чемпион отметил, что никогда не переедет в Канаду, так как родился и вырос в России.

Траньков — двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в паре с Татьяной Волосожар. На их счету также золотая и две серебряные медали чемпионатов мира.

Российская фигуристка Евгения Медведева переехала в Канаду летом 2018 года. Она тренируется в группе местного тренера Брайана Орсера. Впоследствии фигуристка рассказывала, что долго привыкала к постоянной вежливости канадцев и их позитивному мышлению.

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