Олимпийский чемпион назвал женщин виновницами скандала в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал женщин виновницами скандала в фигурном катании. Его слова приводит RT.

«Не хочется допускать сексизма, но всегда очень много эмоций там, где работают женщины. Мы же говорим о женском одиночном катании — это как балет. В подобных сферах всегда возможны конфликты», — заявил Траньков. Он отметил, что конфликты также связаны с фанатскими группировками спортсменок.

13 декабря российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она отметила, что берет паузу в выступлениях и не будет участвовать в официальных соревнованиях до конца нынешнего сезона.

После этого в заочный конфликт вступили команда ее тренера Этери Туберидзе и олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, болельщики призвали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от работы комментатором. По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам. В частности, она предрекла Загитовой окончание карьеры.

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