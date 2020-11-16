Загитова опубликовала фото со своей собакой и восхитила фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова Алина Загитова опубликовала в Instagram несколько фото со своей собакой и восхитила фанатов.

«Наконец-то вместе», — подписала снимок спортсменка на русском и английском языках. На фото она сидит на полу вместе с собакой по кличке Масару. На заднем плане стоит диван, на котором лежит мягкая игрушка — копия собаки.

Фанаты пришли в восторг от фотографии спортсменки с любимым питомцем. «Наша Звезда из страны Восходящего Солнца: Масару, привет. Соскучились по тебе красавица наша», «Наши девочки любимые снова вместе, дождались!!! Алинка, такая счастливая и Мася тоже», «Лучший дуэт снова вместе», — отметили они в комментариях.

После успехов на Олимпиаде-2018, администрация префектуры Ниигата и Общество защиты собак акита-ину подарили Загитовой щенка, которого спортсменка назвала Масару. На церемонии вручения собаки фигуристке присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абе.

Ранее в октябре стали известны планы Загитовой на соревновательный сезон. Спортсменка не будет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны. На данный момент фигуристка сосредоточилась на съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в роли соведущей Алексея Ягудина.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.