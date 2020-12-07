Раскрыты доходы самых богатых спортсменов России. Исследование провело издание Sport24 с компаний PricewaterhouseCoopers (PwC).

В рейтинге учитывались финансовые показатели, медийные показатели и показатели дополнительной деловой и благотворительной активности. На их основе был составлен список самых успешных спортсменов страны. Лидером стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, в третий раз защитивший титул в этом году. Его доходы составили 12,6 миллиона долларов. Со второго по пятое место заняли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин (15,5 миллиона), Артемий Панарин (13,6), Никита Кучеров (11,8) и Евгений Малкин (9,6).

Также в список попали теннисист Даниил Медведев, выигравший в этом сезоне Итоговой турнир ATP (6,1 миллиона), олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (2 миллиона), а также футболист «Зенита» Артем Дзюба (5,2) и нападающий «Спартака» Александр Кокорин (4,3).

В июле этого года был составлен рейтинг лучших спортсменов XXI века. Список возглавил 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс.

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