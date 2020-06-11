Названы лучшие спортсмены XXI века

Лучшим спортсменом XXI века назван 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс. Об этом сообщает Marca.com.

Второе место в рейтинге занял восьмикратный победитель олимпиад ямаец Усейн Болт, тройку сильнейших атлетов замкнул теннисист из Швейцарии Роджер Федерер, на счету которого 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

На четвертой позиции расположился испанский теннисист Рафаэль Надаль, пятым стал баскетболист Коби Брайант. Места с шестого по десятое заняли гольфист Тайгер Вудс, футболист Лионель Месси, автогонщик Льюис Хэмилтон, мотогонщик Валентино Росси и еще один футболист Криштиану Роналду соответственно.

5 июня сообщалось, что 35-летний португальский атакующий полузащитник стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. В активе Роналду пять премий лучшему игроку мира «Золотой мяч».

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