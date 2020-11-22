Россиянин Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Россиянин Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, в Лондоне, продлилась три сета и завершилась в пользу представителя России (4:6, 7:6, 6:4). Матч длился 2 часа и 42 минуты.

Медвевев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. В 2009-м победителем Итогового турнира ATP стал Николай Давыденко.

Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.