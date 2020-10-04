Российскую теннисистку заподозрили в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Поражение российской теннисистки Яны Сизиковой на корте турнира «Ролан Гаррос» привлекло внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает немецкий Die Welt.

Полиция Франции совместно с Теннисной антикоррупционной организацией проверят матч в парном разряде с участием россиянки. Сизикова подозревается в участии в договорной встрече. В паре с американкой Мэдисон Бренгл она уступила румынскому тандему из Андреи Миту и Патриции Марии Циг.

Были зафиксированы подозрительные ставки на то, что пара Сизиковой и Бренгл проиграют пятый гейм второго сета. Российская теннисистка допустила две двойных ошибки, что повлекло за собой поражение в гейме с сухим счетом.

25-летняя Сизикова выступает в профессиональном теннисе с 2011 года. Она один раз выигрывала турнир WTA в парном разряде.