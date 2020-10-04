Вторая ракетка мира уступила 19-летней сопернице и вылетела с «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп уступила в четвертом раунде «Ролан Гаррос» полячке Иге Швентек и вылетела с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Румынка проиграла представительнице Польши в двух сетах (1:6, 2:6). Встреча прошла в Париже. Матч длился час и восемь минут. Соперницей Швентек в следующем раунде станет победительница противостояния между итальянкой Мартиной Тревизан и Кики Бертенс из Нидерландов.

Швентек занимает 53-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Халеп же — вторая ракетка мира.

Халеп — победительница 23 турниров под эгидой WTA. В октябре 2017-го она занимала первое место в рейтинге организации. Она дважды становилась победительницей турниров серии «Большого шлема».