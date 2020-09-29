Медведев проиграл 63-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл венгру Мартону Фучовичу в первом круге «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 28 сентября, и продлилась 3 часа 18 минут. Венгерский спортсмен, занимающий в мировом рейтинге 63-е место, одержал победу в четырех сетах: 6:4, 7:6, 2:6, 6:1. Россиянин на данный момент является пятой ракеткой планеты.

Ранее 28 сентября во второй круг «Ролан Гаррос» пробился другой российский теннисист — Карен Хачанов. Он в трех сетах победил поляка Камиля Майхжака (7:6, 6:3, 6:3).

На проходившем в первой половине сентября US Open Медведев дошел до полуфинала. Там россиянин уступил будущему победителю турнира австрийцу Доминику Тиму.