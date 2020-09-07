Тарпищев отреагировал на дисквалификацию Джоковича с US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на дисквалификацию Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в арбитра. Об этом сообщает Sport24.

По мнению функционера, судьи начудили и несправедливо обошлись с сербом. Произошедшее Тарпищев посчитал случайностью, за которую нельзя так сурово наказывать. Он также отметил, что считает ситуацию с отстранением Джоковича несусветной глупостью.

Инцидент произошел накануне, 6 сентября. Джокович не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема». US Open он выигрывал трижды.