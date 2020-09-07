Изгнанный с US Open Джокович объяснил удар мячом в женщину-арбитра

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил удар мячом в женщину-арбитра во время матча четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Соотвествующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Джокович заявил, что эта ситуация «принесла ему грусть и чувство пустоты». «Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава Богу, с ней все в порядке. Стыдно, что причинил ей такой стресс, но это было не специально», — заметил изгнанный с турнира спортсмен. Он подчеркнул, что такое поведение недопустимо.

Теннисист добавил, что постарается вынести урок из дисквалификации. Он извинился перед другими участниками US Open и поблагодарил фанатов за поддержку.

Инцидент произошел накануне, 6 сентября. Джокович не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста с турнира.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема». US Open он выигрывал трижды.