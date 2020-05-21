Теннисист-рекордсмен рассказал о жесткости русских и легендарном предке из СССР

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о жесткости русских и легендарном предке из СССР. Его слова приводит Eurosport.

«Чтобы стать теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские — очень жесткие, это их культура», — посчитал Циципас. Он назвал своего дедушку, олимпийского чемпиона Сергея Сальникова, российской легендой и заявил, что очень сожалел о его смерти, так как мечтал с ним познакомиться.

Материалы по теме Не при делах Потомок отца «Спартака» рвет мир тенниса. Под флагом Греции

В 2019 году Циципас установил рекорд, став самым молодым полуфиналистом турнира «Большого шлема». На тот момент 20-летний теннисист впервые в карьере пробился в 1/2 финала Australian Open, где проиграл Рафаэлю Надалю.

Дед Циципаса Сергей Сальников — олимпийский чемпион по футболу 1956 года и трехкратный победитель чемпионатов СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака». Мать Циципаса Юлия Сальникова была чемпионкой СССР по теннису. Она вышла замуж за грека Апостола Циципаса и переехала в Грецию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!