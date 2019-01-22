Внук советского олимпийского чемпиона вошел в историю Australian Open

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Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщается на сайте турнира.

Циципас в четвертьфинальном поединке одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа 15 минут.

20-летний теннисист впервые в карьере пробился в полуфинал Australian Open. Таким образом, грек стал самым молодым полуфиналистом турнира «Большого шлема» после серба Новака Джоковича на US Open 2007 года. За путевку в финал Australian Open Циципас поборется с победителем пары Рафаэль Надаль — Франсис Тьяфо.

Дед Циципаса Сергей Сальников — олимпийский чемпион по футболу 1956 года и трехкратный победитель чемпионатов СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака». Мать Циципаса Юлия Сальникова была чемпионкой СССР по теннису. Она вышла замуж за грека Апостола Циципаса и переехала в Грецию.

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