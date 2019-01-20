Шарапова вылетела с Australian Open

Россиянка Мария Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщается на сайте турнира. Матч закончился со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу Барти.

По словам австралийской теннисистки, у нее были шансы завершить игру быстрее, но она не воспользовалась всеми своими возможностями. Барти отметила неуступчивость россиянки, которая в третьем сете при счете 4:0 в пользу соперницы отыграла три гейма подряд.

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Шарапова допустила 51 невынужденную ошибку, ее оппонентка — 45.

В четвертьфинале победительница встречи сыграет с чешкой Петрой Квитовой, восьмой ракеткой турнира. Australian Open завершится 27 января.

31-летняя Шарапова по ходу чемпионата обыграла третью ракетку турнира Каролин Возняцки, а также шведку Ребекку Петерсон и британку Хэрриет Дарт. Россиянка выигрывала Australian Open в 2008 году.

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