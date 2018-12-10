Российская теннисистка Мария Шарапова объяснила причины переезда в США. Ее слова приводит Tennis World.
«Когда я была ребенком, теннис не был популярен в России. Людей интересовали другие виды спорта. Конечно, с тех пор многое изменилось, и сейчас появилось много крутых теннисистов из России. Многие девочки и мальчики захотели заняться теннисом, и сейчас у них для этого больше возможностей», — сказала Шарапова.
Спортсменка отметила, что теннис развивается не так хорошо, как мог бы. «Думаю, по этим причинам мы и решили переехать в США. В эту огромную страну, где смешаны разнообразные культуры. Многие великие спортсмены родом из этой страны, и не только теннисисты», — отметила она.
В сентябре 2018-го россиянка досрочно завершила участие в соревнованиях, объяснив это необходимостью восстановиться после травмы. Сезон-2018 стал первым для Шараповой после допинговой дисквалификации в 2016 и 2017 годах. Проведя за год 11 турниров, спортсменка вернулась в топ-25.
Шарапова с детства живет и тренируется в США, однако на международных турнирах выступает под российским флагом и регулярно играет за сборную России.