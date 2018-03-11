Шарапову раскритиковали за фото с флагом США

Российская теннисистка Мария Шарапова подверглась критике со стороны болельщиков за фотографию с флагом США, выложенную в Instagram.

На фото Шарапова стоит в обнимку с мамой напротив изображенного на картине Джаспера Джонса американского флага.

Пользователи социальной сети посчитали фотографию неуместной. «Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже!» — написал один из юзеров. «Маша, а ничего что мы к вам лицом? Да и фотографию с мамой можно было лицом, а не с американским флагом», — прокомментировал другой. Третий высказался: «Флаг-то не ice. Почему дизлайк нельзя????». Еще один пользователь назвал американское знамя «флагом смерти».

Однако некоторые болельщики встали на защиту спортсменки. «Человек просто смотрит на американский флаг, а вы сразу: "Фу, как непатриотично, кошмар". Ребят, вы серьезно? Не позорьте себя своими комментариями», — написал один из них.

10 марта Шарапова прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Спортсменка рассталась с наставником через четыре года совместной работы.

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