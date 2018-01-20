Шарапова вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла немке Ангелике Кербер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии и покинула турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 20 января, и завершилась победой Кербер в двух сетах — 1:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 4 минуты.

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Кербер в следующем круге сыграет с победительницей матча между Си Сувэй (Тайвань) и Агнешкой Радваньской (Польша).

19 января Андрей Рублев проиграл болгарину Григору Димитрову в третьем круге Australian Open. Таким образом, после вылета Шараповой на турнире не осталось ни одного российского теннисиста.

30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Россиянка выигрывала Открытый чемпионат США в 2006 году.

Australian Open проходит в Мельбурне с 10 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 44 миллиона долларов.

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