Шарапова обыграла обидчицу из Латвии

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла Анастасию Севастову из Латвии во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Шарапова пять раз выигрывала геймы на подаче соперницы и трижды отдавала свою подачу. Во втором сете россиянка не смогла подать на матч при счете 5:4, но добилась победы на тай-брейке.

Материалы по теме «Шарапова — второй эшелон» Теннис вернулся и обещает самый интригующий чемпионат в истории

Таким образом, Шарапова взяла реванш у Севастовой за поражение на предыдущем турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате США в 2017 году. Тогда во встрече четвертого круга латвийка победила со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

В третьем круге Australian Open Шарапова сыграет с бывшей первой ракеткой мира, немкой Анжелик Кербер, которая побеждала на этом турнире в 2016 году.

30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Россиянка выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!