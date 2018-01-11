Мария сыграет с Шараповой в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с Татьяной Марией из Германии в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Другая россиянка Елена Веснина сыграет с Онс Жабер из Туниса, Наталья Вихлянцева — с украинкой Лесей Цуренко, Екатерина Макарова — с румынкой Ириной Бегу, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Катериной Козловой, а Дарья Касаткина — с победительницей квалификации.

Первая ракетка России Андрей Рублев в стартовом матче встретится с испанцем Давидом Феррером, Евгений Донской — с немцем Флорианом Майером, Михаил Южный — с уругвайцем Пабло Куэвасом, Даниил Медведев — с Танаси Коккинакисом из Австралии, Карен Хачанов — с победителем квалификации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января. Его призовой фонд составляет 43 миллиона долларов. Турнир пропустит его прошлогодняя победительница Серена Уильямс. 36-летняя американка не успела набрать форму после рождения дочери.

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