Шарапова рассталась с тренером

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Российская теннисистка Мария Шарапова прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Об этом она сообщила на своем сайте.

Спортсменка рассталась с наставником спустя четыре года совместной работы. «Я бы хотела поблагодарить за невероятную лояльность, рабочую этику и, что более важно, дружбу, которую мы сформировали во время сотрудничества», — говорится в публикации. Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Шарапова и Груневельд работали вместе с 2014 года. За это время россиянка выиграла семь турниров, включая Открытый чемпионат Франции. Также теннисистка отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В настоящий момент она занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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