Шарапова порассуждала о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мыслями о смене поколений в спорте. Ее слова приводит Tennis World USA.

«Реальность такова, что теннис не ограничивается твоим поколением. Всегда появляются новички, таланты, потенциальные звезды спорта, которые только переходят из юниоров в профессионалы. Это часть спорта. Когда ты заканчиваешь карьеру, всегда будет кому занять твое место во всех этих рейтингах. Это правда жизни», — считает 31-летняя Шарапова.

17 сентября стало известно, что российская теннисистка досрочно завершила сезон-2018. Шарапова объяснила это необходимостью восстановиться после травмы.

4 сентября Шарапова вылетела с турнира US Open. В 1/8 финала турнира она уступила испанке Карле Суарес-Наварро.

Сезон-2018 стал первым для Шараповой после допинговой дисквалификации в 2016 и 2017 годах. Проведя за год 11 турниров, россиянка вернулась в топ-25.

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