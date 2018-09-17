Шарапова досрочно завершила сезон

Корреспондент New York Times Бен Ротенберг в Twitter-аккаунте сообщил, что в 2018 году российская теннисистка Мария Шарапова больше не выйдет на корт.

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она не поедет в Пекин, Тяньцзинь и Москву, чтобы отдохнуть и набраться сил. Шарапова планирует вернуться на корт в начале 2019 года, она отправится на турнир в Шэньчжэне», — написал Ротенберг.

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В 2018-м Шарапова играла первый полный сезон после допинговой дисквалификации 2016-17 годов. Начав его в конце топ-60, спортсменка провела 11 турниров и вернулась в топ-25. 4 сентября Шарапова проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в 1/8 финала US Open и вылетела с турнира.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщал, что 31-летняя теннисистка примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве с 13 по 21 октября 2018 года.

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