Шарапова вылетела с «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос», сообщается на сайте турнира. Встреча прошла в среду, 6 июня, и завершилась со счетом 2:6, 1:6. Матч длился 1 час 12 минут.

Шарапова попала в четвертьфинал из-за отказа Серены Уильямс играть с ней на стадии 1/8 финала. Американка получила травму грудной мышцы и снялась с турнира. Спортсменка из России отметила, что разочарована отказом соперницы выходить на корт, и пожелала ей скорейшего выздоровления.

До четвертьфинала также дошла россиянка Дарья Касаткина. Она проиграла американке Слоан Стивенс в двух партиях — 3:6, 1:6.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Призовой фонд турнира составляет более 45 миллионов долларов.

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