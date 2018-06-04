Шарапова получила соперницу после отказа Уильямс играть с ней

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала соперницей россиянки Марии Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мугуруса в матче 1/8 финала с Лесей Цуренко победила в первых двух геймах, после чего украинская спортсменка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

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Шарапова и Мугуруса сыграют 6 июня. За день до этого на корт выйдет еще одна россиянка Дарья Касаткина, которой будет противостоять американка Слоан Стивенс. В 1/8 финала Касаткина оказалась сильнее второй ракетки мира Каролин Возняцки — 7:6, 6:3.

Шарапова должна была встретиться с американкой Сереной Уильямс, однако та решила сняться с турнира из-за травмы грудной мышцы. По ее словам, повреждение не давало ей нормально выполнять подачу. Россиянка отметила, что разочарована отказом соперницы выходить на корт, и пожелала ей быстрого выздоровления.

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