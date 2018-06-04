Шарапова ответила на отказ Серены Уильямс играть против нее

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала отказ американки Серены Уильямс играть с ней в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Слова спортсменки приводит журналист Стюарт Фрейзер в своем Twitter.

«Я ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что она снялась. Я желаю ей быстрого выздоровления и надеюсь, что она скоро вернется на корт», — сказала Шарапова.

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Ранее 4 июня Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы. Это позволило Шараповой выйти напрямую в четвертьфинал турнира. Американка объяснила, что из-за проблем с грудной мышцей «физически не может подавать».

Для Уильямс «Ролан Гаррос» был лишь третьим турниром после родов. В предыдущем круге американская теннисистка обыграла немку Юлию Гергес. Уильямс победила соперницу в двух сетах (6:3, 6:4). Шарапова оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой — 6:2, 6:1.

Шарапова и Уильямс впервые встретились в марте 2004 года. С того момента спортсменки провели 21 матч, в которых американка одержала 19 побед.

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