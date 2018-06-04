Серена Уильямс прокомментировала снятие с «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с матча против россиянки Марии Шараповой на турнире «Ролан Гаррос». Слова американки передает официальный Twitter-аккаунт турнира.
«К сожалению, у меня возникли проблемы с грудной мышцей. Я физически не могу подавать, в таком состоянии играть тяжело», — сообщила 36-летняя Уильямс на пресс-конференции.
Ранее 4 июня стало известно, что Уильямс не сможет принять участие в матче против Шараповой из-за травмы. Россиянка автоматически попадает в 1/4 турнира во Франции.
Для Уильямс это был лишь третий турнир после возобновления выступлений. В предыдущем круге она обыграла немку Юлию Гергес. Уильямс оказалась сильнее соперницы в двух сетах (6:3, 6:4).
9 марта американка вернулась в теннис. На турнире в Индиан-Уэллсе, Уильямс уступила теннисистке из Казахстана Зарине Дияс. Это был первый матч для американки после 13-месячного перерыва, связанного с рождением ребенка.