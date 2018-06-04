Серена Уильямс отказалась играть с Шараповой на «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс не примет участия в матче против россиянки Марии Шараповой в четвертом круге «Ролан Гаррос» из-за травмы. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте турнира.

Травма 36-летней американки позволяет Шараповой выйти напрямую в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Для Уильямс это был лишь третий турнир после родов. В предыдущем круге американская теннисистка обыграла немку Юлию Гергес. Уильямс победила соперницу в двух сетах (6:3, 6:4).

9 марта Уильямс вернулась на корт. Спортсменка приняла участие в турнире в Индиан-Уэллсе, уступив теннисистке из Казахстана Зарине Дияс в первом матче после 13-месячного перерыва, связанного с рождением ребенка.

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