Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы в бир-понг

Американская теннисистка Серена Уильямс «уничтожила» гостей свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл в бир-понг. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

«Серена Уильямс играла в бир-понг, словно это теннис. Всем было весело, были даже фейерверки», — сообщил изданию один из посетителей вечеринки.

9 марта Уильямс вернулась в теннис. Спортсменка вышла на корт турнира в Индиан-Уэллсе против казахстанской теннисистки Зарины Дияс после 13-месячного перерыва, связанного с рождением ребенка.

Американка является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. 36-летняя теннисистка четырежды побеждала на Олимпиаде.

Бир-понг — игра, распространенная в США. Целью игры является попадание шариком от пинг-понга в стакан с пивом на стороне соперника. При попадании соперник обязан употребить содержимое стакана.

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