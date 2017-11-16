Стоны снова в моде

В воскресенье завершился очередной теннисный сезон. В последнем и самом элитном турнире года победу одержал Григор Димитров. О его прорыве, возвращении на вершину Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, возобновлении карьеры Марии Шараповой и победах Серены Уильямс вне корта — в материале «Ленты.ру».

Гриша чемпион

Лондонская «O2 Арена» уже восьмой год подряд собирает лучших теннисистов планеты в одном из самых престижных турниров сезона — Финале мирового тура. В этом году его результат удивил многих — турнир выиграл Григор Димитров.

26-летний болгарин считался чрезвычайно талантливым и перспективным еще восемь лет назад, но больших побед от него дождались только сейчас. В начале года он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где в абсолютно равном матче уступил Надалю, а летом выиграл первый в карьере турнир серии «Мастерс» — в Цинциннати.

После Итогового турнира, где болгарин обыграл Доминика Тима, Пабло Карреньо-Бусту, Джека Сока и дважды Давида Гоффена, он займет третье место в мировом рейтинге и вполне справедливо завершит год на этой позиции. Победа в финале далась ему нелегко. Давид серьезный соперник, но его арсенал все же скуднее, что и сыграло ключевую роль. Гриша одержал тяжелую победу со счетом 7:5, 4:6, 6:3, хотя на групповом этапе он того же Гоффена просто не заметит (6:0, 6:2).

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Перед турниром главным и едва ли не единственным претендентом на победу считался Роджер Федерер. 36-летний швейцарец в минувшие 12 месяцев пережил очередную молодость и провел один из лучших сезонов в карьере. Он выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), чего не случалось с ним с 2009 года, и три турнира серии «Мастерс». В Лондоне у него вроде бы не было конкурентов, но одну из главных сенсаций сезона преподнес Гоффен, победивший Роджера в полуфинале. Ничто в той игре не предвещало беды для Федерера, однако после легкой победы в первом сете он немного растерял концентрацию, чем 26-летний бельгиец воспользовался. Захватив инициативу, он сумел ее удержать до последнего гейма — 2:6, 6:3, 6:4.

Кстати, для Гоффена сезон еще не окончен. В следующие выходные он сыграет в финале главного турнира среди национальных команд — Кубка Дэвиса. Соперник бельгийцев — соседняя Франция во главе с Жо-Вилфридом Цонгой. В 2015 году Гоффен со своей командой уступил в финале Великобритании, Цонга же с партнерами проигрывал финал дважды: в 2010-м сербам с Джоковичем и в 2014-м — швейцарцам с Федерером.

Роджер Федерер Фото: Tony O'Brien / Reuters

Мужские открытия

В этом сезоне вообще неожиданностей хватало. Достаточно сказать, что в первой десятке игроков с прошлого сезона остались лишь четверо — Надаль, Вавринка, Тим и Чилич. Шестеро в лидерах не удержались, но не по причине плохой игры. Джокович, Маррей, Вавринка, Нисикори, Раонич и Монфис — все они досрочно завершили сезон летом и ранней осенью из-за травм.

Главное открытие сезона со знаком плюс — немецкий юноша Александр Зверев. Он начинал сезон на 24-м месте, а закончил на четвертом. Его теннис универсален, он умеет на корте абсолютно все, а его двуручный удар слева — уже сейчас, возможно, лучший в мире. В 2017 году Саша взял два титула на турнирах серии «Мастерс», став самым молодым их победителем со времен Рафаэля Надаля, побеждавшем в Монте-Карло и Риме в 2005-м в возрасте 18 лет.

Другой иностранец с русскими корнями, канадец Денис Шаповалов в этом сезоне прорвался из третьей сотни в топ-50. Он заявил о себе как об игроке высочайшего класса на домашнем «Мастерсе» в Монреале, где обыграл Надаля и Дель Потро, но широкая публика узнала о нем немного раньше. В феврале во время матча Кубка Дэвиса с Великобританией он от досады со всей силы влупил мячом точно под глаз главному арбитру. Игру прекратили, а 18-летний теннисист был оштрафован на 7 тысяч долларов.

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Особая радость для любителей тенниса по всему миру — возвращение в элиту того, чье место там бесспорно — Хуана Мартина дель Потро. Победитель Открытого чемпионата США-2009 половину своей карьеры пропустил из-за травм, но в 29 заиграл в свой лучший теннис: фирменные удары справа работают на полную мощь, да и бекхэнд снова напоминает давние образцы. Аргентинец дошел до полуфинала US Open, взят титул в Стокгольме, дошел до финала в Базеле и полуфинала в Шанхае (оба раза уступил Федереру), остановившись всего в одной победе от места в топ-10. Нет никаких сомнений, что здоровый Дель Потро продолжит подъем в рейтинге в следующем сезоне.

Мария и остальные

Хотя недавно превратившаяся в брюнетку Мария Шарапова в этом году очень мало играла из-за дисквалификации, в ленты новостей она попадала чаще, чем когда-либо. К возвращению чемпионки готовились много месяцев. Соперницы соревновались друг с другом в колкости высказываний о россиянке, чем только подогревали интерес к ней. Шарапова говорила о соперницах неохотно, а если и говорила, то остроумно: «зачем мне обращать на это внимание, если они не знают, о чем говорят?»

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В мае Мария выступила на нескольких турнирах с переменным успехом и выбыла еще на несколько месяцев из-за травмы локтя. По-настоящему вернулась она в теннис лишь на US Open, где дошла до 1/8 финала с победой над второй ракеткой мира Симоной Халеп. В октябре последовала первая за два с половиной года победа на турнире WTA, а затем и первый за 10 лет приезд в Москву на «Кубок Кремля».

Трибуны спорткомплекса «Олимпийский» на единственном матче Шараповой были забиты до отказа, хотя игру поставили на 14:30. Болельщики отпросились со службы, сбежали с университетских пар, чтобы, возможно, раз в жизни увидеть единственную российскую теннисную мегазвезду на корте. Такого журналистского наплыва тоже не наблюдалось лет десять. Но как только Мария проиграла свой матч и дала пресс-конференцию, всего этого ажиотажа словно и не было. Опять грусть и разочарование.

В следующем сезоне Шарапова попытается вернуться в элиту женского тенниса, однако где ее точно ждать не стоит — это в сборной России. Туда, по словам главы Федерации тенниса Шамиля Тарпищева, она не вернется, несмотря на попытки капитана команды Анастасии Мыскиной ее переубедить.

Другая теннисная суперзвезда, Серена Уильямс провела в сезоне один-единственный турнир — январский Australian Open и выиграла его. В финале она оказалась сильнее старшей сестры Винус. В той встрече Серена уже была беременна. Родила 35-летняя американка 1 сентября, дочь назвали Алексис Олимпия. У нее уже есть страничка в Instagram, на которую подписались 130 тысяч человек.

Вышла замуж спортсменка 17 ноября — за американского интернет-предпринимателя Алексиса Оганяна, одного из основателей социального новостного сайта Reddit. Церемония бракосочетания состоялась в Новом Орлеане. Среди 250 гостей были звезды американского шоу-бизнеса Бейонсе, Jay-Z и Ким Кардашьян.

Серена Уильямс и Алексис Оганян Фото: Lucas Jackson / Reuters

Поколение Next

Для российского тенниса 2017 год получился вполне дежурным: больших успехов не было, но некоторые победы и приятные моменты имелись. Связаны они в основном с мужчинами. Андрей Рублев совершил скачок из середины второй сотни в топ-35. 20-летний москвич играет в очень интересный и яркий теннис, устраивает шоу на корте. Этим в свое время отличались Марат Сафин и Анна Курникова, благодаря которым в России многие полюбили теннис в начале нулевых.

Рублев завоевал на турнире в Загребе свой первый титул на уровне ATP, а затем дошел до четвертьфинала US Open. Ему тогда еще не исполнилось и 20. Таким образом, Андрей стал самым молодым из россиян, добиравшихся до этой стадии на «Шлеме». Кроме Рублева, есть в России и другие молодые классные игроки — 21-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев. Они уже плотно закрепились в топ-60 и, хочется верить, будут только прогрессировать.

Среди девушек также есть молодые и перспективные, на чьи плечи в скором времени ляжет ответственность за популярность тенниса в стране. 20-летняя Касаткина занимает 24-е место в рейтинге, ее ровесница Вихлянцева — 55-е. Во второй сотне — 19- и 18-летние Блинкова и Калинская, в третьей — 16-летняя Потапова, о которой уже давно говорят в теннисных кругах. Если все из указанных парней и девушек раскроют свой талант, следить за российским теннисом в следующие 10 лет будет невероятно интересно.