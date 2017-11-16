Спорт
 
Последние новости
В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией
Постпред России при ООН рассказал о неловкости дипломатов за русофобию
Осужденный за изнасилование индиец пощупал грудь незнакомки и опять попался
Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку
Бензину предрекли подорожание до 50 рублей
«Шоу уникальных способностей» на Первом канале поймали на вранье
Кишиневцы проигнорировали референдум об отставке заподозренного в коррупции мэра
Популярные новости
«Шоу уникальных способностей» на Первом канале поймали на вранье
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией
Постпред России при ООН рассказал о неловкости дипломатов за русофобию
Наклейку со знаком «Шипы» переделали в мем с высокоморальным медведем
Бензину предрекли подорожание до 50 рублей
Осужденный за изнасилование индиец пощупал грудь незнакомки и опять попался

Стоны снова в моде

Слезы Шараповой, роды Серены и триумф Надаля — итоги теннисного сезона

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В воскресенье завершился очередной теннисный сезон. В последнем и самом элитном турнире года победу одержал Григор Димитров. О его прорыве, возвращении на вершину Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, возобновлении карьеры Марии Шараповой и победах Серены Уильямс вне корта — в материале «Ленты.ру».

Гриша чемпион

Лондонская «O2 Арена» уже восьмой год подряд собирает лучших теннисистов планеты в одном из самых престижных турниров сезона — Финале мирового тура. В этом году его результат удивил многих — турнир выиграл Григор Димитров.

26-летний болгарин считался чрезвычайно талантливым и перспективным еще восемь лет назад, но больших побед от него дождались только сейчас. В начале года он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где в абсолютно равном матче уступил Надалю, а летом выиграл первый в карьере турнир серии «Мастерс» — в Цинциннати.

После Итогового турнира, где болгарин обыграл Доминика Тима, Пабло Карреньо-Бусту, Джека Сока и дважды Давида Гоффена, он займет третье место в мировом рейтинге и вполне справедливо завершит год на этой позиции. Победа в финале далась ему нелегко. Давид серьезный соперник, но его арсенал все же скуднее, что и сыграло ключевую роль. Гриша одержал тяжелую победу со счетом 7:5, 4:6, 6:3, хотя на групповом этапе он того же Гоффена просто не заметит (6:0, 6:2).

Перед турниром главным и едва ли не единственным претендентом на победу считался Роджер Федерер. 36-летний швейцарец в минувшие 12 месяцев пережил очередную молодость и провел один из лучших сезонов в карьере. Он выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), чего не случалось с ним с 2009 года, и три турнира серии «Мастерс». В Лондоне у него вроде бы не было конкурентов, но одну из главных сенсаций сезона преподнес Гоффен, победивший Роджера в полуфинале. Ничто в той игре не предвещало беды для Федерера, однако после легкой победы в первом сете он немного растерял концентрацию, чем 26-летний бельгиец воспользовался. Захватив инициативу, он сумел ее удержать до последнего гейма — 2:6, 6:3, 6:4.

Кстати, для Гоффена сезон еще не окончен. В следующие выходные он сыграет в финале главного турнира среди национальных команд — Кубка Дэвиса. Соперник бельгийцев — соседняя Франция во главе с Жо-Вилфридом Цонгой. В 2015 году Гоффен со своей командой уступил в финале Великобритании, Цонга же с партнерами проигрывал финал дважды: в 2010-м сербам с Джоковичем и в 2014-м — швейцарцам с Федерером.

Мужские открытия

В этом сезоне вообще неожиданностей хватало. Достаточно сказать, что в первой десятке игроков с прошлого сезона остались лишь четверо — Надаль, Вавринка, Тим и Чилич. Шестеро в лидерах не удержались, но не по причине плохой игры. Джокович, Маррей, Вавринка, Нисикори, Раонич и Монфис — все они досрочно завершили сезон летом и ранней осенью из-за травм.

Главное открытие сезона со знаком плюс — немецкий юноша Александр Зверев. Он начинал сезон на 24-м месте, а закончил на четвертом. Его теннис универсален, он умеет на корте абсолютно все, а его двуручный удар слева — уже сейчас, возможно, лучший в мире. В 2017 году Саша взял два титула на турнирах серии «Мастерс», став самым молодым их победителем со времен Рафаэля Надаля, побеждавшем в Монте-Карло и Риме в 2005-м в возрасте 18 лет.

Другой иностранец с русскими корнями, канадец Денис Шаповалов в этом сезоне прорвался из третьей сотни в топ-50. Он заявил о себе как об игроке высочайшего класса на домашнем «Мастерсе» в Монреале, где обыграл Надаля и Дель Потро, но широкая публика узнала о нем немного раньше. В феврале во время матча Кубка Дэвиса с Великобританией он от досады со всей силы влупил мячом точно под глаз главному арбитру. Игру прекратили, а 18-летний теннисист был оштрафован на 7 тысяч долларов.

Особая радость для любителей тенниса по всему миру — возвращение в элиту того, чье место там бесспорно — Хуана Мартина дель Потро. Победитель Открытого чемпионата США-2009 половину своей карьеры пропустил из-за травм, но в 29 заиграл в свой лучший теннис: фирменные удары справа работают на полную мощь, да и бекхэнд снова напоминает давние образцы. Аргентинец дошел до полуфинала US Open, взят титул в Стокгольме, дошел до финала в Базеле и полуфинала в Шанхае (оба раза уступил Федереру), остановившись всего в одной победе от места в топ-10. Нет никаких сомнений, что здоровый Дель Потро продолжит подъем в рейтинге в следующем сезоне.

Мария и остальные

Хотя недавно превратившаяся в брюнетку Мария Шарапова в этом году очень мало играла из-за дисквалификации, в ленты новостей она попадала чаще, чем когда-либо. К возвращению чемпионки готовились много месяцев. Соперницы соревновались друг с другом в колкости высказываний о россиянке, чем только подогревали интерес к ней. Шарапова говорила о соперницах неохотно, а если и говорила, то остроумно: «зачем мне обращать на это внимание, если они не знают, о чем говорят?»

В мае Мария выступила на нескольких турнирах с переменным успехом и выбыла еще на несколько месяцев из-за травмы локтя. По-настоящему вернулась она в теннис лишь на US Open, где дошла до 1/8 финала с победой над второй ракеткой мира Симоной Халеп. В октябре последовала первая за два с половиной года победа на турнире WTA, а затем и первый за 10 лет приезд в Москву на «Кубок Кремля».

Трибуны спорткомплекса «Олимпийский» на единственном матче Шараповой были забиты до отказа, хотя игру поставили на 14:30. Болельщики отпросились со службы, сбежали с университетских пар, чтобы, возможно, раз в жизни увидеть единственную российскую теннисную мегазвезду на корте. Такого журналистского наплыва тоже не наблюдалось лет десять. Но как только Мария проиграла свой матч и дала пресс-конференцию, всего этого ажиотажа словно и не было. Опять грусть и разочарование.

В следующем сезоне Шарапова попытается вернуться в элиту женского тенниса, однако где ее точно ждать не стоит — это в сборной России. Туда, по словам главы Федерации тенниса Шамиля Тарпищева, она не вернется, несмотря на попытки капитана команды Анастасии Мыскиной ее переубедить.

Другая теннисная суперзвезда, Серена Уильямс провела в сезоне один-единственный турнир — январский Australian Open и выиграла его. В финале она оказалась сильнее старшей сестры Винус. В той встрече Серена уже была беременна. Родила 35-летняя американка 1 сентября, дочь назвали Алексис Олимпия. У нее уже есть страничка в Instagram, на которую подписались 130 тысяч человек.

Вышла замуж спортсменка 17 ноября — за американского интернет-предпринимателя Алексиса Оганяна, одного из основателей социального новостного сайта Reddit. Церемония бракосочетания состоялась в Новом Орлеане. Среди 250 гостей были звезды американского шоу-бизнеса Бейонсе, Jay-Z и Ким Кардашьян.

Поколение Next

Для российского тенниса 2017 год получился вполне дежурным: больших успехов не было, но некоторые победы и приятные моменты имелись. Связаны они в основном с мужчинами. Андрей Рублев совершил скачок из середины второй сотни в топ-35. 20-летний москвич играет в очень интересный и яркий теннис, устраивает шоу на корте. Этим в свое время отличались Марат Сафин и Анна Курникова, благодаря которым в России многие полюбили теннис в начале нулевых.

Рублев завоевал на турнире в Загребе свой первый титул на уровне ATP, а затем дошел до четвертьфинала US Open. Ему тогда еще не исполнилось и 20. Таким образом, Андрей стал самым молодым из россиян, добиравшихся до этой стадии на «Шлеме». Кроме Рублева, есть в России и другие молодые классные игроки — 21-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев. Они уже плотно закрепились в топ-60 и, хочется верить, будут только прогрессировать.

Среди девушек также есть молодые и перспективные, на чьи плечи в скором времени ляжет ответственность за популярность тенниса в стране. 20-летняя Касаткина занимает 24-е место в рейтинге, ее ровесница Вихлянцева — 55-е. Во второй сотне — 19- и 18-летние Блинкова и Калинская, в третьей — 16-летняя Потапова, о которой уже давно говорят в теннисных кругах. Если все из указанных парней и девушек раскроют свой талант, следить за российским теннисом в следующие 10 лет будет невероятно интересно.

Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:0518 ноября

Время греть шары

Кого стоит бояться России на домашнем чемпионате мира
23:3519 ноября

Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью

19:1019 ноября

Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией

08:1914 ноября

Французский горнолыжник погиб на тренировке в Канаде

Спорт19:4111 ноября

«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»

Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
21:2219 ноября

Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз

14:4719 ноября

Боксер нокаутировал соперника первым ударом в чемпионском бою

19:2213 ноября

Министр спорта рассказал о доступе посторонних к базе РУСАДА

Спорт00:0616 ноября

Торгуют телом

Чемпионы мира ходят по полю пешком и зарабатывают миллионы
17:0719 ноября

Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей

11:3519 ноября

Шайба разбила в кровь лицо Овечкина

11:1314 ноября

Роналду решил уйти из «Реала»

Россия
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Московских гаишников обвинили в попытке задушить пешехода
Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в ЯлтеВ память об империи
Зачем Путин открыл монумент императору в Крыму
Полицейские впятером изловили «краснодарского Ямакаси»
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Все материалы
Мир
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
В Зимбабве занялись импичментом Мугабе
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Саакашвили припугнул украинские власти «часом икс»
Иранцы устроили набег на заправку под Киевом
У украинского мэра нашли российское гражданство
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Последнего подручного Саакашвили избили
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Все материалы
Силовые структуры
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сторонника Мальцева уличили в ношении поддельного крапового берета
Кадыров доложил о ликвидации в Чечне «псов ада»
Раненных на вечеринке измайловской ОПГ бойцов поощрят
Росгвардия ответила на обвинения в причастности к перестрелке в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Ученые определили влияние собак на здоровье людей
Сила в деньгах
Жадные джедаи прилетели в Россию за длинным рублем — Star Wars: Battlefront II
Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаСтоны снова в моде
Слезы Шараповой, роды Серены и триумф Надаля — итоги теннисного сезона
Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией
Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз
Боксер нокаутировал соперника первым ударом в чемпионском бою
Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей
Все материалы
Культура
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
«Обнаженную я находил совершенно антиэротичной»
Джулиан Барнс о прилизанной порнушности и воздушной вольности в искусстве
Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Наклейку со знаком «Шипы» переделали в мем с высокоморальным медведем
Арнольд ШварценеггерКислотная пауза
Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев
ТНТ откажется от зарубежного кино
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Журналистку РЕН ТВ побили во время съемок в Москве
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
«Кабриолет Жукова» выставили на продажу за 45 миллионов рублей
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы