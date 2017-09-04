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Чистая Маша

Шарапова вылетела с US Open под крики ненавистников

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Мария Шарапова
Мария Шарапова
Фото: Volkan Furuncu / Anadolu Agency / Getty Images

Мария Шарапова почти не играла в последние два года, и за это время опустилась с первых строчек мирового рейтинга на 146-е место. Но именно сейчас ее персона будоражит публику как никогда прежде. С какими препятствиями на корте и за его пределами сталкивалась одна из главных звезд тенниса на Открытом чемпионате США — в материале «Ленты.ру».

«Если человеку, употреблявшему допинг, разрешают играть… Это не совсем нормально. Международная федерация (ITF) защищает спонсоров, а не занимается чисткой в теннисе. Для всех было сюрпризом, что Шарапова была принята обратно в тур», — так безапелляционно выступил один из главных скандалистов в своем виде спорта — Илие Настасе.

Бывший румынский теннисист, в 1970-е занимавший первую строчку в рейтинге ATP, сделал выпад в сторону Марии после матча первого круга US Open-2017. В стартовый день турнира россиянка на центральном корте имени Артура Эша обыграла соотечественницу Настасе, вторую ракетку мира Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Все уже привыкли к тому, что 71-летний ветеран за словом в карман не лезет и может назвать ребенка Серены Уильямс молочным шоколадом, а потому не обратили на его высказывания почти никакого внимания.

Матч с Халеп прошел в вечернее время, которое так любит Мария. В ее карьере это было 18-е появление на самом большом теннисном стадионе в вечернюю сессию, и во всех этих матчах Шарапова одержала победу. Однажды журналист попросил объяснить этот феномен, и она ответила: «Это прайм-тайм, детка! Я люблю это. Когда я узнала, что матч будет поздний, я вспомнила, как в детстве приезжала в Нью-Йорк и меня всегда завораживали эти вечерние матчи: атмосфера, люди, шум. Я обожаю это все! Сейчас я жду с нетерпением каждого такого момента».

Игра с очень сильной румынкой получилась для Шараповой лучшей в году. Мария действовала на кураже и, несмотря на проигрыш второго сета, сумела найти путь к победе над одной из лучших теннисисток мира. Уровень, продемонстрированный россиянкой, впечатлил болельщиков и специалистов, но соперницы не были снисходительны к заслуженной чемпионке.

После матча второго круга, который вновь проходил на центральном корте, Шарапова натужно выиграла у венгерки Тимеи Бабош, и на нее снова обрушились критики. Датчанка Каролин Возняцки с обидой посетовала на несправедливость в распределении матчей по кортам. «Мне кажется, что расписание, в котором пятая ракетка мира поставлена на пятый корт после 11 часов вечера, — это неприемлемо. А если посмотреть на центральный корт... Я все прекрасно понимаю, у тенниса есть деловая сторона, но человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте — это очень сомнительное решение, это подает плохой пример», — сказала Возняцки, проигравшая свой матч второго круга россиянке Екатерине Макаровой.

Уже спустя несколько дней, когда Шарапова выиграла третий матч на US Open (снова на центральном корте она победила юную американку Софию Кенин), ей передали слова датской теннисистки. У Марии, как обычно, нашелся остроумный ответ: «Не я составляю расписание. Я готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, я с радостью сыграю и там. Для меня это не имеет значения. Для меня самое главное — что я в четвертом круге, а вот где сейчас Возняцки — я не знаю».

Был у теннисисток и другой повод кинуть камень в огород Шараповой — специальное приглашение (wild card), выданное ей организаторами US Open. Некоторым, в том числе Тимее Бабош, обыгранной Марией, это показалось несправедливым: «Есть немало молодых американских теннисисток, которые заслуживают этого больше, чем она. Для молодых сыграть на таком крупном турнире важнее». В аналогичном ключе высказалась представительница США Коко Вандевеге, никогда не считавшаяся поклонницей Шараповой.

Даже тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу не выдержал и встал на сторону критиков Шараповой, хоть и признался, что личной неприязни к россиянке не питает. «Не думаю, что это дает правильный посыл. Все равно как если бы я отобрал что-то у вас, потому что вы сделали что-то неверно, а потом протянул руку помощи. Не нужно помогать игрокам, которые потеряли свой рейтинг из-за положительных допинг-тестов. Не стоит помогать им быстрее вернуться на вершину», — сказал Муратоглу.

На тему wild card у Марии тоже нашелся достойный ответ: «Меня нисколько не беспокоят такие заявления. Мне кажется, моя игра в первом круге не оставляет вопросов. Поклонники оказывают мне потрясающую поддержку, и это совершенно особенные ощущения. Я чувствовала их поддержку, когда не играла, и чувствую после возвращения».

Действительно, в отличие от соперниц американские болельщики были очень благосклонны к Шараповой. Зрители поддерживали россиянку в каждом из четырех ее матчей US Open-2017 и особенно эмоционально — в игре с Халеп. Тогда переполненный зал стоя приветствовал ее победу, а кое-кто даже прослезился от счастья вместе с Марией.

Однако, несмотря на мощную поддержку, на этом US Open Шараповой не удалось повторить свой успех 11-летней давности и взять титул: в четвертом круге россиянку остановила представительница Латвии Анастасия Севастова. Первый сет Мария взяла на зубах, но дальше количество невынужденных ошибок превысило все допустимые нормы, перевалив за 50. С такими показателями обыграть теннисистку первой двадцатки почти нереально. Со счетом 7:5, 4:6, 2:6 Мария проиграла, но вселила оптимизм в сердца болельщиков: мастерство и характер, отличавшие российскую чемпионку, никуда не делись.

В обновленном рейтинге WTA Шарапова теперь займет место в первой сотне, а это значит, что никаких wild card на турниры Большого шлема в дальнейшем не будет. Если Мария в ближайшие годы обойдется без травм и сохранит мотивацию на нынешнем уровне, то, без сомнений, вернется в первую десятку. Когда Шарапова проведет несколько турниров подряд и наберет форму, остановить ее будет почти невозможно.

Михаил Потапов

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