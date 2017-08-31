Возняцки раскритиковала решение US Open ставить Шарапову на центральный корт

Видео: CaroWozniackiNews / Twitter

Датская теннисистка Каролин Возняцки раскритиковала решение организаторов Открытого чемпионата США (US Open) ставить матчи россиянки Марии Шараповой на центральный корт. Слова пятой ракетки мира приводит Twitter CaroWozniackiNews.

«Мне кажется, что расписание, в котором пятая ракетка мира поставлена на пятый корт, после 11 часов вечера, — это неприемлемо. А если посмотреть на центральный корт... Я прекрасно понимаю деловую сторону тенниса, но человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте — это очень сомнительное решение», — сказала Возняцки.

Теннисистка уверена, что заслуживает большего уважения. «Я считаю, что человек, который вернулся после травм и поднялся на пятое место в рейтинге, заслуживает играть на более крупном корте. Наш матч перенесли на 17-й корт, там хорошая атмосфера, но в будущем этот вопрос стоит пересмотреть», — добавила она.

В ночь на четверг Возняцки проиграла россиянке Екатерине Макаровой во втором круге US Open. Ранее в тот же день Шарапова на центральном корте Артура Эша обыграла Тимею Бабош из Венгрии.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.