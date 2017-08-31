Шарапова вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 30 августа, и завершилась победой россиянки в трех сетах — 6:7, 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 2 часа 20 минут.

В матче третьего круга Шарапова встретится с победительницей пары Софья Кенин (США) / Сачия Викери (США).

28 августа 30-летняя Шарапова победила румынку, вторую ракетку мира Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Россиянка попала на турнир, получив специальное приглашение (wild card) от организаторов. До этого она пропустила месяц из-за травмы.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.