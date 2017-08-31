Россиянка Макарова обыграла пятую ракетку мира Возняцки на US Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла пятую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки во втором круге US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 40-е место, одолела представительницу Дании в трех партиях со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Для Макаровой это первая победа над Возняцки в карьере. Теперь счет по личным встречам равный — 1:1.

Соперницей российской теннисистки в третьем раунде US Open будет 35-я ракетка мира — испанка Карла Суарес-Наварро.

Ранее в четверг, 31 августа, в третий круг вышла другая россиянка — Мария Шарапова, обыгравшая представительницу Венгрии Тимю Бабош. За выход в четвертый раунд она поборется с американкой Софьей Кенин.

Турнир «Большого шлема» US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.