Прилетела, поспала, проиграла

У России не так много спортивных звезд планетарного масштаба. Одна из них в понедельник прилетела в Москву, чтобы принять участие в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля». Мария Шарапова, как и в 2007-м, обидно проиграла в «Олимпийском» в стартовом матче турнира. «Лента.ру» рассказывает, как это было.

Ваши ожидания — ваши проблемы

Москва встретила Шарапову забитыми до отказа трибунами «Олимпийского» и небывалым для рабочего дня ажиотажем. Люди отпросились с работы и учебы, чтобы воочию увидеть игру лучшей теннисистки в истории России. Соперница — не хватающая звезд с неба словачка Магдалена Рыбарикова. Каждое успешное действие Марии столичные болельщики встречали овациями, по уровню шума сопоставимыми с футбольными матчами Лиги чемпионов. И это в 15:00! Так громко и эмоционально в Москве не болели даже за Марата Сафина и Светлану Кузнецову. Фанатов Шараповой не волнуют ни положение в рейтинге, ни бесконечные пересуды о том, какой стране в реальности принадлежит теннисистка, — все давно привыкли, что Мария проводит в США гораздо больше времени, чем в России.

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Уровень ожиданий соответствовал статусу Шараповой. Из каждого утюга неслись благоприятные для Марии прогнозы, а воротилы российского теннисного мира заочно отправляли бывшую первую ракетку мира в финал турнира. Реальной угрозой для Шараповой называлась разве что ее недавняя обидчица Кристина Младенович. Однако первое серьезное (и как оказалось непреодолимое) препятствие Мария встретила уже в стартовой встрече Кубка Кремля. Рыбарикова действовала как робот, с минимальными ошибками, что было особенно заметно на фоне вялой, заспанной Шараповой. Мария уступала гейм за геймом, с каждой минутой приближаясь к краю пропасти.

Почему лучшая теннисистка страны спустя 10 лет прибыла на Кубок Кремля в таком состоянии? Стоило ли болельщикам умерить аппетиты и не ожидать от звезды слишком многого? Обо всем по порядку.

Совершенно секретно

О первом за 10 лет выступлении Шараповой на единственном теннисном турнире российской столицы говорили уже пару месяцев, но окончательное решение Мария приняла за несколько дней до официального старта соревнований. 15 октября она опубликовала такой твит: «Лечу на Родину». В приложенном видео спортсменка не без американского акцента передала поклонникам привет из Китая.

На прошлой неделе в Тянцзыне Мария завоевала первый титул за два с половиной года, что позволило ей подняться с 86-й на 57-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В Москву 30-летняя россиянка прилетела утром 16 октября. В аэропорту ее встретил лично президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев с огромным букетом цветов. Из Шереметьево Мария в обстановке строжайшей секретности отправилась в отель.

Никакой официальной информации о прибытии, никакого навязчивого внимания — журналисты и болельщики давно привыкли, что покой теннисной примы на территории России ревностно оберегают. С отечественными СМИ Шарапова или не общается вовсе (о чем становится известно заранее), или говорит почти исключительно о конфетах собственного производства. На этот раз организаторам Кубка Кремля было особенно важно избавить Марию от лишнего внимания — длительный перелет и затянувшийся (по приятной причине) турнир в Китае и так отняли у звезды много сил.

Первая тренировка в «Олимпийском» была запланирована 16 октября на 15:00, но Шарапова ее отменила. По словам Тарпищева, это было жизненно необходимо. «Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально», — резонно заметил президент ФТР в интервью ТАСС.

Вместо тренировки Шарапова немного погуляла по Москве и выложила в Instagram виды из люксового номера «Ритц-Карлтона». Матч с Рыбариковой должен был начаться не в прайм-тайм, а в 14:30 мск. Сделано это было для того, чтобы у Марии не возникло проблем с адаптацией после резкой смены часовых поясов.

Сама не своя

Казалось бы, организаторы все предусмотрели, создав Шараповой максимально комфортные условия, но что-то пошло не так. 17 октября «Олимпийский» заполнился задолго до выхода Марии на корт под бодрую музыку AC/DC. Фанаты скопились перед раздевалкой российской теннисистки, ей едва удалось протиснуться на корт сквозь плотные ряды обожателей. Помогли крепкие парни из охраны.

Начался матч. С первых же розыгрышей было заметно, что Шарапова сама не своя. Поначалу Рыбарикова под стать сопернице действовала не слишком уверенно, но россиянка не добегала даже до ее слабеньких ударов. Казалось, Мария испытывала нервозность из-за тысяч глаз, следивших за каждым ее движением. Хотя играть при полных трибунах ей не в первой.

Магдалена Рыбарикова Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Несмотря на очевидные проблемы со скоростью и реакцией, Шарапова старалась не отставать от Рыбариковой и вполне могла выиграть первый сет. Словачка действовала уверенно, с каждым розыгрышем набирая обороты. Даже в таких условиях Шарапов удачно начала тай-брейк и повела со счетом 2:0. Затем она допустила целую серию ошибок, которые стоили ей партии.

Во втором сете картина не изменилась: гонимая вперед болельщиками Шарапова очень старалась, периодически выполняла свои фирменные мощные «плоские» удары, но ошибки допускала чаще. Рыбарикова продолжала действовать надежно и дожала Марию в решающий момент. В последнем гейме она выполнила лучший удар в матче — с форхенда по линии навылет.

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Сказать, что болельщики были разочарованы, — ничего не сказать. Отгулы на работе и пропущенные пары не окупились — Шарапова бесславно покидает турнир, как и 10 лет назад, когда в последний раз приезжала на Кубок Кремля. Тогда, в 2007-м 20-летняя Мария в двух сетах проиграла белоруске Виктории Азаренко.

«Надеюсь, что у меня впереди еще много лет в туре»

После матча с Рыбариковой Шарапова не искала оправданий и отметила игру соперницы: «Мне показалось, что она сегодня играла умно, грамотно, доставала много мячей. Может быть, я не была готова к этому так, как должна была. Прошло только 45 минут после матча, и я еще не анализировала все подробно. Но она здорово играла. Я знала, что вся страна очень за меня болела эти последние два года, и очень хотела хорошо выступить. Не получилось, но я думаю, что у меня еще будет возможность».

В Москве Мария провела свой последний турнир в 2017 году и намерена отдыхать. «Конечно, я бы провела еще пару турниров в этом году, но увы, сезон уже окончен, так что я немного отдохну, а затем начну готовиться к новому сезону. Я очень люблю теннис и надеюсь, что у меня впереди еще много лет в туре», — успокоила поклонников Шарапова.

Приедет ли Шарапова на «Кубок Кремля» через год? Это зависит от ее рейтинга в октябре следующего сезона. «Я всегда бы играла в Москве, но у меня нечасто получалась из-за сроков проведения этого турнира. Обычно в этом время я готовлюсь к итоговым соревнованиям в Сингапуре», — сказала она на пресс-конференции. Это означает, что если Мария в октябре следующего года будет находиться ниже восьмого места в мировом рейтинге, ее новый приезд весьма вероятен.