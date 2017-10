Прилетела, поспала, проиграла

Доброе утро! Мария Шарапова прилетела в Москву и сегодня уже планирует приступить к тренировкам. #втбкубоккремля #vtbkc 💥Это не просто теннис, это турнир с большой историей! #countdownbegins #кубоккремля #втбкк2017 #москва #tennis

A post shared by ВТБ Кубок Кремля (@vtbkremlincup) on Oct 15, 2017 at 10:29pm PDT