Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации

Россиянка Мария Шарапова обыграла 19-летнюю белоруску Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тянцзыне (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 октября, и завершилась победой Шараповой со счетом 7:5, 7:6 (10:8). В первой партии белоруска вела со счетом 4:1, во второй она лидировала 5:2, но в обоих случаях уступала более опытной сопернице.

Для 30-летней россиянки титул в Тянцзыне стал 37-м в WTA и первым с мая 2015 года, когда она победила на турнире категории Premier в Риме.

На следующей неделе Шарапова приедет в Москву, где впервые с 2007 года примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге ей предстоит сыграть со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

9 октября Шарапова вошла в топ-100 рейтинга WTA, заняв в нем 86-ю строчку. В конце апреля этого года россиянка вернулась в теннис после 15-месячного отстранения за употребление мельдония.