Определился соперник Шараповой в первом круге «Кубка Кремля»

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) «ВТБ Кубок Кремля». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Встреча состоится 17 или 18 октября. В случае победы над Рыбакриковой Шарапова сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 16 по 22 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский». Шарапова примет в нем участие впервые с 2007 года. Ранее в субботу 30-летняя россиянка одержала победу над китаянкой Пэн Шуай и вышла в финал турнира в Тянцзыне. До стадии решающих матчей турниров WTA Шарапова не добиралась с мая 2015 года.